Yeni sezonda Çorum’u BAL’da temsil edecek olan Mimar Sinanspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında ligdeki rakiplerinden Kastamonu temsilcisi Taşköprü Belediyespor ile oynadı. Taşköprü İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Teknik Direktör Hüseyin Eğer, Adem, Seydi, Mustafa Öz, Yunus, Ceyhun, Nurullah, Talha, Fatih Serkan, Yavuz, Ali ve Bora 11’i ile başladı. Maça başlayan ilk 11 75 dakika sahada kalırken, daha sonra oyuna Hakan Eke, Ahmet, Metehan, Mustafa Şanal, Ceyhun, Eyüp, Koray, Yusuf ve Yiğit Emin dahil oldu.

Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor 75.dakikada yapılan değişikliklerin ardından rakip kalede daha üretken olmaya başladı. Dakikalar 81’i gösterdiğinde gelişen Mimar Sinanspor atağında Yiğit Emin takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Mimar Sinanspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

TAKIMIMDAN MEMNUNUM

Daha önce oynadığı 2 hazırlık maçını kaybeden Mimar Sinanspor, üçüncü hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, tempolu ve futbol adına çok güzel bir maç olduğunu belirtti. Her geçen gün daha iyiye gittiklerini de ifade eden Eğer, “Takımımdan gayet memnunum. Lig maçları başlayana kadar 3 hazırlık maçı daha yapmayı planlıyoruz. Umarım bu maçlarla birlikte lige hazır bir şekilde gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşil-Siyahlılar dördüncü hazırlık maçını dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde Çorum FK U19 takımı ile oynadı.