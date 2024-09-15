Uluslararası Badminton Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan LI-NING Slovenia Junior International Open 2024 Turnuvası 12-14 Eylül tarihleri arasında Slovenya’da yapıldı. Çin’de yapılacak Dünya Gençler Badminton Şampiyonası ve İspanya’da yapılacak olan U19 Avrupa Badminton Şampiyonası öncesindeki son puan turnuvası olan LI-NING Slovenia Junior International Open 2024 turnuvasında Çorum Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü’nden Mehmet Can Töremiş ile Beren Aşkar milli forma ile mücadele ettiler.

Daha önceki sayısız başarılara imza atan Mehmet Can Töremiş bu turnuvada Samsunlu partneri Buğra Aktaş işe çift erkekler kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, Beren Aşkar ise Erzincanlı partneri Sudenaz Acu ile çift kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Sporcularının başarısı ile gurur duyduğunu belirten milli takım antrenörü ve aynı zamanda Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Başkanı Barış Boyar, desteklerinden dolayı Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e teşekkür etti.