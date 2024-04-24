Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U18 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları yarın 24 grup merkezinde start alıyor. Kırıkkale grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor'un bugün yapılan teknik toplantı sonunda grubu ve rakipleri belli oldu. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan kura çekimi sonrası Mimar Sinanspor B grubuna düştü. Yeşil-Siyahlı ekip grupta ilk maçını yarınYahşihan Yenişehir Stadı'nda saat 13.00'de Amasyaspor ile oynayacak. Çorum temsilcisi bu maçı kazanması halinde 26 Mayıs Cuma günü BAY geçecek. Kaybetmesi halinde ise Cuma günü aynı sahada saat 16.00'da grubun diğer takımı Kavaklıderespor ile karşı karşıya gelecek.



Editör: RIFAT KARA