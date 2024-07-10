Yeni sezon yapılanması doğrultusunda iç ve dış transferde titiz bir çalışma yürüten Mimar Sinanspor yönetimi dış transferde üçüncüsü ismi de kadrosuna kattı. Daha önce Batuhan Demirel ve Ceyhun Der'i renklerine bağlayan Yeşil-Siyahlı yönetim bugün de Teknik Direktör Hüseyin Eğer'in raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon BAL'da Aladağspor'un formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Emirhan Özer ile Kulüp As Başkanı Abdullah Şamil Arslan'ın da hazır bulunduğu imza töreninde sözleşme imzalandı.

Editör: RIFAT KARA