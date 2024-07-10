Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleşen son antrenmana Mısırlı futbolcu Mehdi Boudjemaa ve Geraldo katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde dar alanda pasa dayalı özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

BOLU KAMPI

12 TEMMUZ'DA

BAŞLIYOR

Çorum'da ki son antrenmanın ardından futbolculara ve teknik heyete iki gün izin verildi. 14 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Bolu'da kamp yapılacak otelde 29 kişilik oyuncu kadrosu tekrar toplanacak olan Kırmızı-Siyahlılar saat 18.00'de ikinci etabın ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Editör: RIFAT KARA