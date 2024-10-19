Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında Ankara temsilcisi Hacettepe 1945’i ağırlayacak. Sezona Çankırı yenilgisi ile başlayan Çorum temsilcisi geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Sorgun Belediyespor’u tek golle geçmeyi başarmıştı. Galibiyet serisine bu hafta da devam etmek isteyen Mimar Sinanspor’da tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Yarın Mimar Sinanspor ile Hacettepe 1945 arasında İtfaiye Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Kdz.Ereğli Belediyespor ile Sorgun Belediyespor, Çubukspor ile Kırıkkale Yahşihanspor, Sinopspor ile Bartınspor, Çilimli Belediyespor ile ASD Eflanispor, Bağlumspor ile Taşköprüspor ve Geredespor ile Çankırı FK karşı karşıya gelecek.