Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 2.hafta maçında Mimar Sinanspor deplasmanda Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'un konuğu olacak. Sezonun ilk maçında sahasında Çankırı FK'ya 1-0 mağlup olan Mimar Sinanspor, yarın oynanacak Sorgun Belediyespor maçını kazanarak yenilgiyi telafi etmek istiyor. Sorgun Belediyespor ile Mimar Sinanspor arasında oynanacak Sorgun İlçe Stadı'nda oynanacak olan kritik karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Çarşambaspor ile Geredespor, Hacettepe ile Keçiören Belediye Bağlumspor, Taşköprüspor ile Çubukspor, Yahşihanspor ile Çilimli Belediyespor, Çankırı FK ile Kdz. Ereğli Belediyespor ve Eflanispor ile Sinopspor karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA