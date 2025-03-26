Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 25.hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Ankara temsilcisi Çubukspor’u ağırladı. Maçın ilk yarısında konuk Çubukspor daha etkili bir futbol ortaya koyarken, Mimar Sinanspor kalecisi Ali kalesinde adeta devleşti. İlk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarının başlarında da konuk Çubukspor etkili olsa da Mimar Sinanspor dakika 70’den sonra değişikliklerle birlikte oyunun kontrolünü eline aldı. Maçın 84.dakikasında sol taraftan kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisine yapılan ortaya iyi yükselen savunma oyuncusu Nurullah takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede bu kez skoru korumayı başaran Mimar Sinanspor 11 haftadır devam eden galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 26’a yükseltirken, konuk Çubukspor ise zirve yarışında büyük yara alarak 56 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Bedirhan Gökdemir, Ümit ateş, Ayhan Buğra Eroğlu (4. Hakem: Alperen İnanır)

MİMAR SİNANSPOR: Ali, Ceyhun, Yavuz Burak, Nurullah, Fatih Serkan, Talha, Ahmet Kaan, Yusuf, Mustafa, Batuhan, Alper.

YEDEKLER: Alihan, Yunus Emre, Emirhan, Hüseyin Can, Metehan Kıvanç, Yusuf Ökten,, Yusuf Can, Yiğit Emin, Volkan, Yunus.

ÇUBUKSPOR : Miraç, Tugay. Ramazan, Semih, Samet,. Umut, Fadıl, Fırat, Rıza. Emre, Mustafa.

YEDEKLER :İbrahim, Ali Aykan, Ahmet, Orçun, Lütfü Can, Emirhan, Hasan, Anıl, Oğuz Kaan, Abdurrahman.

GOL Dk.84 Nurullah.