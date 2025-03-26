Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası 23-25 Mart tarihleri arasında Kocaeli'nde yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin mindere çıktığı şampiyonada Çorumlu güreşçilerden Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Osman Efe Yıldırım 62 kiloda, Atatürk Ortaokulu'ndan Veysi Yaman 85 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'ndan Yiğit Emir Yıldız 100 kiloda Türkiye ikincisi, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'ndan Enes Yasin Kalender 48 kiloda ve İskilip Azmimilli Ortaokulu'ndan Hasan Şentürk ise 57 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.



Editör: RIFAT KARA