Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Konya’da düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı elde eden Çorum TED Koleji öğrencileri Deniz Ece Dugan, Asya Akoğlu ve Doruk Can’ı makamında ağırladı. Başarılı sporculara, Okul Müdürü Nevzat Işık ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Çetin Koçak ile Merve Ünal Veran eşlik etti.

Müdür Demirkıran, öğrencileri göstermiş oldukları üstün performans ve kazandıkları madalyalar dolayısıyla tebrik ederek, sporun ve akademik başarının birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Çorumlu genç sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.

Sporcular, desteklerinden dolayı İl Müdürü Demirkıran’a teşekkür ederken, yeni hedeflerinin uluslararası yarışmalarda başarı elde etmek olduğunu ifade ettiler.