Çorum Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden gençlerin gözbebeği durumundaki Mimar Sinan Sahası bilindiği üzere yenilenmesi için ödenek bekleniyordu. Sahanın yenilenmesi için ihale sürecinin başladığını AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı duyurdu.

Ahlatcı açıklamasında Çorum'un gençlerine büyük önem verdiklerini belirtirken, gençlerin faydalanabileceği spor yatırımlarının da devam ettiğine vurgu yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Mimar Sinan Sahası'nın modernizasyon çalışmalarına başlayacaklarının müjdesini veren Ahlatcı, "Sentetik saha zeminin değişimi, aydınlatma, skorbord, kafes tellerinin yükseltilmesi ve mevcut kafes direklerinin boyanması çalışmalarında ihale süreci başladı. Bu süreç sonunda Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden gençlerimiz ve çocuklarımız istedikleri modern futbol sahasına kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

