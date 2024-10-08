Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup'ta Çorum'u temsil eden Mimar Sinan Gençlikspor, yeni sezonun ilk haftasında konuk ettiği Çankırı FK'ya 1-0 yenilirken, konuk takımın cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

KUPA MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Çankırı FK, Ziraat Türkiye Kupası 1.Eleme Turunda Kırıkkale FK ile eşleşirken, 11 Eylül'de, Çankırı Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Kırıkkale temsilcisi 2-1 kazandı. Çankırı FK bu yenilgi ile kupaya veda ederken, karşılaşmanın 28.dakikasında kırmızı kart gören 28 yaşındaki sağ bek İsmail Çetin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip sporcuya yönelik "kural dışı hareketi" nedeniyle 2 resmi maçtan men cezasına çarptırıldı.

CEZALI OLMASINA RAĞMEN OYNATILDI

Çankırı FK, kupadan sonra ilk resmi maçını geçtiğimiz Pazar günü Mimar Sinan'la Çorum'da oynadı. İsmail Çetin 12 numaralı formasıyla ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Maçı 1-0 kaybeden Mimar Sinan, cezalı olduğu için oynamaması gereken İsmail Çetin'in hem de karşılaşma boyunca forma giymesi üzerine harekete geçti. Durumla ilgi talimatları inceleyen ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde araştırma yapan Mimar Sinan, federasyona itirazda bulunup, 3-0 hükmen galibiyet istemeye hazırlanıyor.

Editör: HABER MERKEZİ