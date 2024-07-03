Yeni sezon planlaması doğrultusunda iç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren Mimar Sinanspor yönetimi iç transferde 12.imzayı da attırdı. Daha önce Koray Ciğerci, Metehan Kıvanç Özgür, Hakan Eke, Yusuf Can Çöp, Yiğit Emin Akyol, Taha Ahıshalı, Ahmet Kaan Bardakçı, Emirhan Yalçın, Kerem Delice, Fatih Serkan Temizkan ve Yunus Emre Ergin ile yeniden sözleşme imzalayan Yeşil-Siyahlı yönetim dün de 21 yaşındaki stoper Nurullah Solak ile sözleşme yeniledi.

21 yaşındaki genç futbolcu Nurullah Solak Çorum FK altyapısında farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Mimar Sinanspor’a transfer olmuştu. Solak, Mimar Sinanspor’un şampiyonluğunda büyük rol oynadı.