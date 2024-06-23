Mimar Sinanspor'un kuruluşundan itibaren altyapıda birçok başarıya imza atan ve son olarak 1.Amatör Küme'de şampiyonluğu kazanan Hüseyin Eğer ile Kulüp Başkanı Alper Zahir önceki gün kulüp tesislerinde bir araya geldi. Yeni sezon planlaması noktasında Eğer'e güvenlerinin tam olduklarını belirten Başkan Zahir, yeniden anlaşma sağlayarak takımı bir kez daha Hüseyin Eğer'e emanet ettiler.

EĞER'İN EKİBİ DE BELLİ OLDU

Mimar Sinanspor ile yeniden anlaşma sağlayan Hüseyin Eğer'in beraber çalışacağı teknik ekibi de belli oldu.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer'in yardımcı antrenörlüğünü Sadık Tahir Bıyıkoğlu yapacak olup Bıyıkoğlu aynı zamanda Altyapı Koordinatörlüğünü ve antrenörlüğünü de üstlenecek. Atletik performans antrenörlüğü görevini Özkan Bülbül, kaleci antrenörlüğü görevini ise Murathan Veran'ın yapacağı açıklandı.