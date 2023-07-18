Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mimar Sinan Gençlikspor'un bugünkü başarısında büyük pay sahibi olan baş antrenör Hüseyin Eğer'in kulüpteki geleceği belli oldu. Kulüp Başkan Yardımcısı Hamit Gökgöz ve Sportif Direktör Hacı Ömer Yağlıdere'nin katıldığı imza töreni ile Mimar Sinan Gençlikspor Kulübü Hüseyin Eğer ile nikah tazeleyerek yola devam dedi.

13 GENÇ FUTBOLCU

A TAKIMA ÇAĞRILDI

Hüseyin Eğer için düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkan Yardımcısı Hamit Gökgöz 13 genç futbolcunun A takıma çağrıldığını da açıkladı. Biten sezonda Mimar Sinan Gençlikspor'un farklı kategorilerinde forma giyen futbolculardan Metehan Kıvanç Özgür, Ahmet Kaan Bardakçı, Eray Keleş, Kerem Delice, Seydican Karadaban, Arda Yiğit Mazlum, Mertcan Yıldız, Eyyüp Kürtoğlu, Emirhan Yalçın, Alihan Duloğlu, M.Eren Kabasakal, Ozan Dikimen ve Emirhan Ağca Hüseyin Eğer'in raporu doğrultusunda A takıma davet edildiği belirtildi.