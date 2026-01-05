Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Hentbol Grup Birinciliği Çorum’da başladı. Erkeklerde B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinan Ortaokulu bugün ilk maçında Çankırı Mehmetçik Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Mimar Sinan Ortaokulu 27-23 kazandı. Çorum temsilcisi ikinci maçını yarın saat 13.00’de Sinop Gelincik Ortaokulu ile oynayacak.

Öte yandan Çorum’u kızlarda temsil eden Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu ise bugün BAY geçerken, ilk maçını yarın saat 12.30’da TOKİ Spor Salonu’nda Amasya Ziyapaşa Ortaokulu ile oynayacak.

Muhabir: RIFAT KARA