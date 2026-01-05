Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Navek Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri 3-4 Ocak tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum Belediyespor’dan Berk Öztoprak Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Çorum Arenaspor’dan Aybüke Banu Şimşek ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Yine Çorum Belediyespor’dan Mehmet Ali Atakul ise Türkiye beşincisi olmayı başardı.

Muhabir: RIFAT KARA