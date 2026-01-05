Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 12 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Dinamikspor A takımı ile Mecitözü Doğuşspor karşı karşıya geldi. Ailelerin ve voleybol severlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Mecitözü temsilcisi 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ortak olan Dinamikspor A takımı 25-18 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette de iyi oyununu devam ettiren Dinamikspor’un küçük sultanları bu seti de 25-14 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü set büyük bir heyecana sahne olurken, bu seti 25-20 kazanan Mecitözü Doğuşspor maçı final setine taşıdı. Final setinin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, son bölümde daha az hata yapan Dinamikspor seti 15-11 maçı da 3-2 kazanarak üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Mecitözü Doğuşspor ise il ikincisi oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

GENÇLİKSPOR’UN

Final maçı öncesi aynı salonda oynanan üçüncülük maçında Gençlikspor ile Dinamikspor B takımları karşı karşıya geldi. Denk bir mücadeleye sahne olan üçüncülük maçını Gençlikspor 3-2 kazanarak üçüncü olurken, Dinamikspor B takımı ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.