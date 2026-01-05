Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Arca Çorum FK ile oynayacakları ikinci yarının ilk hafta maçının gününün Cuma olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

Güneydoğu Ekspres’ten Mehmet Türk’ün haberine göre, son 5 haftada üçüncü kez cuma günü maça çıkacaklarını hatırlatan Sinan Kaloğlu, “Türkiye Kupası’nda oynamıyoruz ama buna rağmen yine cuma akşamına maçımız verildi. Seyircimiz için bu durum ciddi bir dezavantaj. Cumartesi ya da pazar çok daha uygun olurdu. Stadımız doluyor, reytingimiz var. Buna rağmen bu planlama gerçekten anlaşılır değil.

Çorum FK da güçlü bir takım. Ama kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz ligi ilk ikide bitirip Süper Lig’e çıkmak. Bu yüzden, fikstür planlamasında biraz daha hassasiyet bekliyoruz” dedi.