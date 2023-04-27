U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Müsabakaları dün Samsun'da başladı. A grubunda Kastamonu ve Ordu temsilcileri ile mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor dün ilk maçını Kastamonu Yıldızları Spor Kulübü ile oynadı. İlkadım Suni Çim Sahası'nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum temsilcisi henüz 1.dakikada 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 55.dakikasında Mertcan'ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Mimar Sinan Gençlikspor 4 dakika sonra kalesinde gördüğü golle skor 2-0 oldu. Bu golden sonra adeta küllerinden doğan Çorum temsilcisi rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. Önce 65.dakikada Arda ile farkı 1'e indiren Mimar Sinan, 70.dakikada penaltıdan Metehan'ın attığı golle skora denge getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bugün BAY geçecek olan Mimar Sinan Gençlikspor yarın Ordu Fatsa Anadoluspor takımı ile İlkadım Suni Çim Sahası'nda saat 11.30'da karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)