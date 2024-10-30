Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında Kırıkkale temsilcisi Yahşihanspor’u ağırladı. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz 1.dakikasında Mimar Sinanspor İzzet Bora’nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda savunmasında riskler alarak hücumda pozisyon bulmak isteyen rakibi karşısında Mustafa Öz, Yavuz Burak ve İzzet Bora ile net fırsatlar bulan Çorum temsilcisi bu pozisyonları golle sonuçlandıramayınca son dakikalara 1-0 önde girdi. Maçın 82.dakikasında ani gelişen Yahşihanspor atağında savunmanın arkasına iyi sarkan Mustafa beraberlik golünü kaydetti. Bu golden 5 dakika sonra Mimar Sinan penaltı atışı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta Koray rakibini geçti ortasında savunmanın eline çarpan topa maçın dördüncü hakeminin uyarısı ile maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Bu karara Yahşihanspor takımı büyük tepki gösterdi ve yedek kulübesinden atılan isimler oldular.

Yaklaşık beş dakika süren tartışmaların ve itirazların ardından topun başına geçen Batuhan Demirel çok kötü vurdu ve kaleci üzerine gelen topu kolaylıkla sahip oldu.

Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlanarak Mimar Sinanspor 3 puan alacağı karşılaşmadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

SAHA:İtfaiye.

HAKEMLER: Ahmet Köse, Muhammed Buğra Karaca, Mustafa Başol (4. Hakem Mustafa Aksoy)..

MİMAR SİNANSPOR: Adem, Fatih Serkan (Hüseyin Can), Mustafa. Ceyhun, Nurullah.. Emirhan (Yusufcan), Yavuz Burak (Yiğit), Yunus Emre (Talha), İsmail (Koray), Batuhan, İzzet Baro

KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR : Abdulsamet, Muhammet Ali, Taner (Ömer), Tolga (Ahmet Efe), Veysi, Doğukan, Furkan (Kazım), Ali İhsan (Muhammet Mustafa), Atakan, Sefa, Yahya (Burak).

GOLLER: Dk.1 İzzet Bora (Mimar Sinan), Dk.82 Mustafa (Yahşihanspor)