Sivas’ta devam eden U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 2.Kademe grup müsabakalarında dün gruptaki son maçlar oynandı. A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ilk maçında Samsun Kadıköyspor ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Rize temsilcisini 3-1 mağlup etmişti. Bugün Sivas Spor Vadisi Sahası’nda Samsun temsilcisi ile Rize temsilcisi karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi maçı 3-1 kazandı.

Bu maçın ardından aynı puana sahip olan Mimar Sinanspor ile Samsun Kadıköyspor, aynı sahada grup liderini belirlemek adına penaltı atışı kullandı. Çorum temsilcisi penaltılarda Samsun Kadıköyspor’u 6-5 yenerek grubunu lider tamamlamayı başardı.

Yarın aynı sahada saat 14.30’da Mimar Sinanspor B grubunun birincisi Ankara Sincan Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maçı kazanan Türkiye’nin en iyi 4 takımının mücadele edeceği final grubuna adını yazdıracak.