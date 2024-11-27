Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 10.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Ankara temsilcisi Çubukspor ile karşı karşıya geldi. Çubuk İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibi karşısında başa baş bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcis İzzet Bora ve Fatih Serkan ile bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Çubukspor 61.dakikada Abdurrahman Karakaya’nın golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından beraberlik için rakip kalede daha üretken olmaya başlayan konuk Mimar Sinanspor bir türlü aradığı golü bulamadı ve maçı 1-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çubukspor puanını 18’e yükseltirken, Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ise 11 puanda kaldı.

SAHA: Çubuk İlçe.

HAKEMLER: Mustafa Gökhan, Derya Şanlıtürk, Tuğberk Uygun, Yiğitcan Doğan.

ÇUBUKSPOR: Miraç, Ahmet, Ramazan, Abdurrahman, Ali Aykan, Umut, Kemal, Fırat, Yusuf, Emre, Mustafa.

YEDEKLER: İbrahim, Gürol, Rıza, Hüseyin, Tugay, Orçun, Emirhan, Oğuz Kaan, Lütfü Can, Caner.

MİMAR SİNANSPOR: Adem, Fatih Serkan Mustafa Öz, Ceyhun, Yunus Emre, Nurullah, Yavuz Burak, Hüseyin Can, İsmail, Batuhan, İzzet Bora.

YEDEKLER: Halis Hakan, Yiğit Emin, Metehan, Yusuf, Talha, Emirhan, Yusufcan, Koray, Mustafa Şanal, Emirhan.

GOL: Dk.61 Abdurrahman.