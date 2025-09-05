Arca Çorum FK’nın prensip anlaşmasına vardığı Sırp 10 numara Danijel Aleksic’in, Konyaspor’la yolları ayrıldı.

Konyaspor, ayrılığı resmi sosyal medya hesabından “Teşekkürler Danijel Aleksic! Futbolcumuz Danijel Aleksic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Aleksic’e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri ile duyurdu. 34 yaşındaki 10 numaranın önümüzdeki saatlerde Arca Çorum FK ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.