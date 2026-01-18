1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 5.hafta maçında şampiyonluk adaylarından Sungurlu Belediuyespor ile Mimar Sinanspor karşı karşıya geldi. Sungurlu İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaraylı, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Çorum FK’nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan da izledi. Maçın ilk 20 dakikası denk bir mücadeleye sahne olurken, kilidi açan Mimar Sinanspor’dan Fatih Serkan oldu. Bu golden 2 dakika sonra Sungurlu Belediyespor Tuncay’ın golü ile dengeyi sağlasa da 34.dakikada Yusuf Can Çöp Mimar Sinanspor’u bir kez daha öne geçirdi İlk yarı Mimar Sinanspor’un 2-1üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Sungurlu Belediyespor beraberlik golü için yüklenirken, konuk Mimar Sinanspor ise kontrataklarla gol aradı. 85 dakika skoru korumayı başaran konuk Mimar Sinanspor 86.dakikada Tuğrulhan, 90.dakikada ise Fatih Serkan ile 2 gol daha bularak kritik maçtan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor puanını 12’e yükseltirken, ev sahibi Sungurlu Belediyespor ise 9 puanda kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.