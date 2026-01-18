Arca Çorum FK ile Adana Demirspor arasında oynanan 21.hafta maçını izleyen taraftar sayısı belli oldu.

Kulüp’ten yapılan açıklamada, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan Adana Demirspor maçını localardan 135 kişi, Özel VİP A,B, C ve D tribününden 283 kişi, protokol tribününden 5 kişi, misafir tribününden 29 kişi, Kuzey tribününden 357 kişi, Güney tribününden 192 kişi, Doğu tribününden 1336 kişi, Batı Kapalı Sol tribününden 37 kişi, Batı Kapalı Sağ tribününden 6 kişi olmak üzere toplam 2 bin 380 kişinin izlediği duyuruldu.