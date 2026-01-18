Arca Çorum FK karşısında puanı son 10 dakikada yediği gollerle kaybeden Adana Demirspor’lu futbolcuları, maç sonunda Çorum FK’lı futbolcular alkışladı.
Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada 80 dakika boyunca Arca Çorum FK’ya zor anlar yaşatan Adanalı genç futbolcular, ortaya koydukları mücadeleyle takdir topladı. Maçın son bölümünde gelen gollerle sahadan mağlup ayrılan Adana Demirspor cephesinde büyük üzüntü yaşanırken, Arca Çorum FK’lı taraftarlar müsabaka bitiminde genç futbolcuları alkışlar eşliğinde soyunma odasına gönderdi.
Muhabir: RIFAT KARA