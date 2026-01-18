SMA Tip 2 hastası Mustafa Baran Karakiraz, Çorum FK-Adana Demirspor karşılaşması öncesinde sahaya inerek izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Minik Baran, futbol topuyla taraftarların coşkusu eşliğinde sahada bir süre hünerlerini sergilerken, tribünlerden büyük alkış aldı. Mücadelesi ve enerjisiyle herkesi duygulandıran Baran’ı saha kenarından Çorum FK CEO’su Derya Hırka da alkışlarla destekledi.

Baran ve ailesiyle yakından ilgilenen Hırka, Çorum FK olarak minik Baran için üzerlerine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Anlamlı buluşma, statta bulunan taraftarlardan da büyük takdir topladı.