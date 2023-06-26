Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U17 Türkiye Futbol Şampiyonası Yarı Final Grup Müsabakaları 11-14 Temmuz tarihleri arasında Erzurum, Uşak, Aksaray ve Kütahya olmak üzere 4 grup merkezinde oynanacak. Kütahya ve Aksaray 6 takımla, Uşak 4 takımla, Erzurum ise 5 takımla oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Spor İşler Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor'un Aksaray grubunda Ankara Kavaklıderespor, Ankara Güneşspor, Karaman Başakspor, Kayseri Kocasinan Şimşekspor ve Sivas Yolspor takımları ile mücadele edeceğini belirtildi.