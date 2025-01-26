Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 17.hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor’u konuk etti. Mücadelede iki takımda gol yollarında fazla üretken olamazken, karşılaşma daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Son dakikalara 0-0 eşitlikle giren Mimar Sinanspor, dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde konuk ekip Sorgun Belediyespor Mustafa ile 1-0 öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Sorgun temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Mimar Sinanspor 19 puanda kalırken, konuk Sorgu Belediyespor ise 12 puana yükseldi.

SAHA: İtfaiye.

HAKEMLER: Enes Yakup Baş, Selahattin Bilal Özkan, Nurettin Enes Ünal (4. Hakem: Miraç Yıldırım).

GENÇLİK MİMAR SİNANSPOR : Adem. Ceyhun, Yavuz Burak, Yusuf, Yunus Emre, Talha, Koray, Emirhan, Volkan, Batuhan, Alper.

YEDEKLER: Ali, Yunus, Metehan Kıvanç, Mustafa Öz, Yusuf Can, Ahmet Kaan, Mustafa, Yiğit Emin, Kerem, Emirhan.

SORGUN BELEDİYESPOR : İsmail Can, Kürşat, Serdar, Yusuf, Fatih, Osmancan, Yusuf, Semih Berkan, Selim, Çağrı Mustafa.

YEDEKLER: Furkn Efe, Yusuf Ünsal, Ulaş, Yiğit Alp, Mehmet, Furkan, Yasir, Batuhan.

GOL: Dk.90+3 Mustafa.