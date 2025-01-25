Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, son 2 maçında İstanbulspor ve Ümraniyespor’u 3-1’lik skorlarla yenerek 5.sıraya yerleşen Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü de bir başka İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük’le karşılaşacak.

Son haftaların formda takımı Ahlatcı Çorum FK, yarınki Fatih Karagümrük maçında da galip gelirse Süper Lig potasının en iddialı takımlarından biri haline gelecek. Maça galibiyet için çıkacak olan Ahlatcı Çorum FK açısından 1 puan da iyi sonuç olarak değerlendiriliyor.

Kritik maç öncesinde, Geraldo ve Thomas’ın sakatlıkları bulunuyor. İki futbolcunun da oynayıp oynayamayacakları maç saatinde netleşecek.

Geçtiğimiz hafta, Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler’le son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalmasına rağmen 2.sıradaki yerini koruyan Fatih Karagümrük cephesinde de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. İstanbul ekibinde, kırmızı kart cezalısı olan Fildişili ön libero Marius Tresor Doh kritik maçta forma giyemeyecek.

35 puanla 2.sırada yer alan Fatih Karagümrük’le 32 puanlı 5.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maçı Samsun bölgesi üst klasman hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Bursa bölgesinden Kemal Elmas ve Muğla bölgesinden Ogün Kamacı yapacak. Bursa bölgesinden Hasan Kaçar da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.