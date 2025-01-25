Ahlatcı Çorum FK, yarın 21.hafta maçında konuk olacağı Fatih Karagümrük’le tarihinde ikinci kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerde 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Fatih Karagümrük ile ilk kez bu sezon rakip oldu. İki takım, sezonun 2.haftasında Çorum’da karşılaşırken, müsabaka 2-2 bitti. 18 Ağustos 2024’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Ankara bölgesi hakemlerinden Gürcan Hasova’nın yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK’nın gollerini 8.dakikada Thomas Verheydt ve 79.dakikada Geraldo atarken, İstanbul ekibinin golleri 56 ve 69.dakikalarda Wesley Moraes’den geldi.