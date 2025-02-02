TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 18.hafta maçında Mimar Sinanspor deplasmanda Hacettepe’nin konuğu oldu. Ankara Gölbaşı Mogan Sahası’nda oynana maçın başında 1-0 geriye düşen Mimar Sinanspor daha sonra Batuhan ve Alper ile öne geçsede rakibin 72.dakikada golüne engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 20’e, ev sahibi Hacettepe ise 13’e yükseltti.

SAHA: Gölbaşı Mogan.

HAKEMLER: Yasin Kılıç, Hayri Atahan Olgun, Öznur Türkan.

HACETTEPE 1945: Halil, Berat, Umut, Koray, Bekircan, Furkan, Buğra, Osman, A.Barış, Enes, Yasin.

YEDEKLER: Hamit, H.Fatih, Emirhan, Berkay, Ömer Çağrı, Ali Emre, Tunahan, M.Fatih, Mehmet Han, M.Enes.

MİMAR SİNANSPOR: Adem, Ceyhun, Y.Burak, Yunus Emre, Nurullah, Yunus, Y.Emin, Yusuf Bulundu, F.Serkan, Batuhan, Alper.

YEDEKLER: Ali, Hüseyin Can, Volkan, Metehan, Koray, Yusuf Ökten, Yusuf Can, Emirhan, Talha.

GOLLER: Dk.3 Osman, Dk.72 Enes (Hacettepe), Dk.27 Batuhan, Dk.67 Alper (Mimar Sinan)