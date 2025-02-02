Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan İllerarası Karate Ligi Bursa’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda kulüp ve sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Baş antrenör Samet Türe, yardımcı antrenörler Kutay Tekin ve Yağızgözübüyük önderliğinde Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Sümeyye Karaman +44 kiloda, Zeynep Rukiye Kır ise 25 kiloda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldular. 40 kiloda tatamiye çıkan İkra Alparslan ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, 40 kiloda Begüm Akpunar, 45 kiloda Miraç Özeker ve 55 kiloda Buğra Özeker üçüncü olarak bronz madalya kazanan isimler oldu.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün karatecileri toplamda 6 madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha eklediler.