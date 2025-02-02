Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK’da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Ligin 22.hafta maçında, Cumartesi günü, Başkent deplasmanında Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Iğdır FK’da beklenildiği gibi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Göreve, Yalçın Koşukavak’ın yerine getirilen Osman Özköylü, yeşil-beyazlı takımın başında 8 maça çıktı. Iğdır temsilcisi bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi alırken, attığı 4 gole karşılık 10 gol yedi. Iğdır FK, bu maçlardaki tek galibiyetini lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’a karşı aldı.