Ahlatcı Çorum FK’nın ligde bu haftaki rakibi Sakaryaspor’da Brezilyalı hücum oyuncusu Fernando Andrade, takımdan ayrıldı.

Fernando’nun, yönetimle yaptığı görüşmede ailevi nedenlerden dolayı ikamet ettiği Portekiz’e dönmek istediğini belirttiği, alacaklarına karşılık takımdan ayrıldığı belirtildi.

Sakaryaspor'un yaz transfer döneminde Portekiz 1. Lig ekiplerinden Casa Pia’dan transfer ettiği 32 yaşındaki kanat oyuncusu Fernando Andrade, yeşil-siyahlı formayla 20 maçta 1.710 dakika süre alırken, 5 gol atıp 3 asist yaptı.