Araç sahiplerine bu kez sevindirici bir karar çıktı. Giresunlu bir vatandaş, TÜVTÜRK’ün araç muayenesi sırasında kendisinden 88,71 TL ek komisyon ücreti alındığı gerekçesiyle Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, vatandaşı haklı bularak söz konusu ücretin TÜVTÜRK tarafından iade edilmesine hükmetti.

"Ayıplı Hizmet" olarak başvuru yapan Korkmaz gibi daha önce de birçok emsal karar bu yönde alınmıştı. Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verirken firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

BİR YILDA 240 MİLYON TL

TÜVTÜRK'ün bir yıl içinde vatandaşlardan yaklaşık 240 milyon TL ek ücret tahsil ettiği tahmin ediliyor.