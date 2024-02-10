Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in vefat eden kıymetli babası Fikret Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Editör: AA AJANS