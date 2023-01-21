Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı'nın daveti üzerine ilçeye gelen Dere, Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesindeki kariyer günleri etkinliğinde tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı'yı ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Dere, ilçe merkezindeki kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

Hitit köyündeki Halk Eğitimi Merkezi ve Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret eden Dere, burada üretilen ürünleri inceledi.

Dere, daha sonra Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Hattuşa Ören Yeri ile Yazılıkaya Açık Hava tapınağını da gezdi.

Kaymakam Yücel, ziyaretin ardından Dere'ye, Kadeş Antlaşması'nın kopyasını hediye etti.