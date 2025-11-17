İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erasmus+ KA122 Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında çevrim içi bir eğitim programı düzenlenecek.

Okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarını kapsayan etkinlik bu akşam (17 Kasım 2025 Pazartesi günü) 20.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak.

Eğitmen Anıl Toros tarafından gerçekleştirilen eğitim, kısa dönemli hareketlilik projelerinin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerine odaklandı. Katılımcılara Erasmus+ programlarında proje oluşturma, süreç yönetimi, hareketlilik planlaması ve sonuçların yaygınlaştırılması gibi başlıklarda detaylı bilgi verilecek.

Toplantı, https://meb.ai/5duIaE adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımcılar sisteme giriş yaparken ad, soyad ve kurum bilgilerinin belirtilmesi isteniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim faaliyetlerinin Avrupa Birliği projeleriyle desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, söz konusu toplantının illerde yürütülen Erasmus+ çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Müdürlüğün açıklamasında, katılımcılara teşekkür edilerek programın verimli geçmesi temenni edildi.

