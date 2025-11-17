Çorum’da bir haftalık ara tatilin ardından tüm okullarda yeniden ders zili çaldı. İl genelinde 13 ilçede binlerce öğrenci sınıflarına dönerken, öğretmenler ve veliler yeni haftaya yoğun bir hazırlıkla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da eğitim camiasına yönelik bir mesaj yayımlayarak hem öğrencilerin hem öğretmenlerin yeni döneme enerjiyle başladığını ifade etti.

Çağlar, tatil sonrası tüm okullarda hareketliliğin arttığını belirterek öğretmenlerin özverisi, öğrencilerin heyecanı ve ailelerin desteğiyle güçlü bir başlangıç yapıldığını söyledi.

Eğitim sürecinin kalbinin yeniden okullarda attığını vurgulayan Cemil Çağlar, yeni haftanın ilham veren ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Mesajında “İyi dersler Çorum” ifadelerine yer veren İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, tüm öğrencilere başarı, tüm öğretmenlere de kolaylıklar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi