Trendyol Süper Lig ve 1.Lig’e milli ara verildi.

İki ligde de heyecan 4.hafta maçlarıyla devam ederken, dün yapılan karşılaşmalarla 4.hafta tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımımızın 6 Eylül’de Galler’le deplasmanda, 9 Eylül’de de İzlanda ile İzmir’de oynayacağı 2024-2025 Sezonu UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçları nedeniyle liglere ara verdi.

Milli aranın ardından heyecan 13 Eylül’de 5.hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olup, Ahlatcı Çorum 14 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor’la deplasmanda karşılaşacak.

5 GÜN İZİN

Öte yandan, milli ara nedeniyle Ahlatcı Çorum FK’lı futbolculara 5 gün izin verildi. Dün sabah ter idmanı yapan kırmızı-siyahlılar, 5 Eylül Cuma günü 17.00’de toplanıp, 18.00’de yapacakları antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklar.