TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, hayatın her alanını özel kılarak güzelleştiren tüm kadınların gününü en içten dileklerle kutladığını belirterek kadın hakları konusuna, dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 8 Mart tarihinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul edildiğini hatırlattı.

Milletvekili Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi: “Kurulan ilk Türk Devletinden bu yana, devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer alarak gereken saygıyı gören Türk kadını, Kurtuluş Savaşı’nda da vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bölünmez bütünlüğü için cepheden cepheye koşmuş ve Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte toplumsal hayatta yerlerini almışlardır.

Toplumumuzun temel taşlarından biri olan kadınlarımız, güç ve cesaretleri ile dünyayı daha iyi bir hale getirmektedirler. Tüm kadınlarımız kendi güçlerini keşfettikleri ve hayallerini gerçekleştirdikleri bir dünya için mücadele etmektedir.

Başta şehit annelerimiz ve şehitlerimizin kıymetli eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum”

Editör: UĞUR GÖRKEM