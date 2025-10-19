Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, muhtarların millet iradesinin en köklü temsilcilerinden biri olduğunu belirtti.

Muhtarların demokrasimizin temel taşlarından olduğunu belirterek devletin vatandaşla en yakın temas noktasında yer alan muhtarın mahallesinden köyüne kadar her bir ferdin sesi olduğunu vurgulayan Milletvekili Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımızın dertlerine, taleplerine ve beklentilerine aracısız bir şekilde ulaşmamızı sağlayan muhtarlarımız, yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Görevini büyük bir fedakârlık, samimiyet ve gönül bağıyla sürdüren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor; ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Yusuf Ahlatcı, mesajının sonunda tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, “Devletimizin sıcak elini her vatandaşa ulaştırma gayretiyle çalışan tüm muhtarlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK