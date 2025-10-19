Doğa harikası Çorum Çatak Tabiat Parkı’nda “meteor şöleni” yaşanacak.

Çatak Tabiat Parkı işletmecisi Lütfi Tekin, 20–21 Ekim 2025 geceleri gerçekleşecek olan Orionid Meteor Yağmuru hakkında açıklamalarda bulundu.

Tekin, bu yıl yeni ay evresine denk gelen meteor yağmurunun, ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde son derece net gözlemlenebileceğini belirterek, gece boyunca saatte ortalama 20–25 meteorun gökyüzünde izlenebileceğini söyledi. Tekin, tüm Çorum halkını 20–21 Ekim tarihlerinde gece yarısından itibaren (saat 23.00) iki gece boyunca bu görsel şöleni izlemeye Çatak Tabiat Parkı’na davet etti.

Lütfi Tekin, “Meteor yağmurunu izlemeye gelen misafirlerimiz için ateş yakılacak, çay ikramımız olacak. Dileyenler için sucuk ekmek servisi de alanda ücretli olarak yapılacak. Konuklarımız için, soğuk havaya rağmen sıcak ve keyifli bir atmosfer hazırladık” dedi.

Bu ve buna benzer birçok etkinliğin artık Çatak Tabiat Parkı’nda düzenleneceğini duyuran Lütfi Tekin, “Yeni etkinliklerimizi ve duyurularımızı öğrenmek için Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz” ifadesini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR