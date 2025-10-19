Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, önümüzdeki ilk seçimde iktidara geleceklerini belirterek “Halkın umudu bu salonda, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır” dedi.

CHP Çorum İl Başkanlığı’nın olağan genel kuruluna katılarak kongreyi yöneten PM Üyesi Nazan Güneysu, birlik, demokrasi ve dayanışma mesajları verdi.

Kongrede konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu: “Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi geleneğini bir kez daha yaşatmak, örgütlü irademizi güçlendirmek ve geleceğe umutla bakmak için toplandık. Bugün bir yenilenme, dayanışma ve ortak mücadele günüdür.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, halk egemenliğini esas alan bağımsızlık, adalet ve eşitlik ilkeleriyle yoğrulmuş bir parti olduğunu vurgulayan Güneysu, “Bizler o büyük mücadelenin, o büyük mirasın sorumluluğunu taşıyan kuşağız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Çorum’un tarihi önemine de değinen Güneysu, “Çorum sadece 80 yıllık bir il değil, Hitit uygarlığından Cumhuriyet devrimlerine uzanan köklü bir geçmişin merkezidir. Bu topraklarda insanlığın ilk adalet arayışının, ilk örgütlü yönetim anlayışının izleri vardır. O miras bugün bizim demokrasi mücadelemizle yaşamaktadır.” dedi.

Ülkedeki ekonomik kriz, adaletsizlik ve demokrasiden uzaklaşmaya dikkat çeken Güneysu, “Bugün yaşanan derin ekonomik kriz, yoksulluk ve hukuksuzluk ortamı Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel sorumluluğunu bir kez daha büyütmektedir. Halkın umudu bu salonda, halkın iradesi örgütlü kadrolardadır.

Ülkemizde hukukun üstünlüğü yara almış, adalet terazisi bozulmuştur. Haksız yere tutulan yol arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Aynı şekilde 15 milyon yurttaşımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi baskıları da asla kabul etmiyoruz. Milletin iradesini hapsetmeye çalışanlar kaybedecek, demokrasi kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Kongre sürecinde yapılacak her değerlendirmenin partiyi daha güçlü hale getireceğini söyleyen Güneysu, “Bu salonda kazanan ya da kaybeden yoktur. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Çünkü biz biliyoruz ki bu partide makamlar geçici, dava kalıcıdır” dedi.

Nazan Güneysu, kadınların öncülüğü, gençlerin cesareti ve emekçilerin alın teriyle birleştiğinde hiçbir gücün Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde duramayacağını belirtti.

Muhabir: RIFAT KARA