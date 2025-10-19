Hitit Üniversitesi tarafından yeni eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen “Hitit’e Hoşgeldin” etkinlikleri, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Etkinlikte Çorum Ülkü Ocakları Üniversite Birimi, açtığı tanıtım standıyla yeni öğrencilere Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın faaliyetleri, hedefleri ve çalışma alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Üniversite birimi yetkilileri, standı ziyaret eden öğrencilere Ülkü Ocakları’nın; Milli şuuru canlı tutmak, Türk kültürünü ve değerlerini korumak, Gençlerin eğitim, kültür ve teknoloji alanında gelişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, vakfın eğitim projeleri, gönüllülük çalışmaları, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve akademik destek programları hakkında da detaylı bilgiler aldı.

Etkinlikte, Türk Dünyası Araştırmalar Topluluğu Kulübü ve Ulubeğ Teknoloji Kulübü de yer aldı. Türk Dünyası Araştırmalar Topluluğu, Türk dünyasıyla ilgili kültürel projelerini ve öğrenci faaliyetlerini tanıtırken, Ulubeğ Teknoloji Kulübü üyeleri ise geliştirdikleri teknolojik ve mühendislik projelerini katılımcılara aktardı. Bu iki kulübün ortak katılımı, gençlerin hem milli bilinç hem de bilimsel gelişim alanında bütüncül bir bakış açısı kazanmalarını hedefledi.

Stant alanını ziyaret eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak Ülkü Ocakları’nın eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarının önemine değindi. Ayrıca, geçmiş dönem Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik de standı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti ve çalışmalara destek mesajı verdi.

