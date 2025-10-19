Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kitap ve Kültür Günleri Fuarı’nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından stant açılarak su verimliliğine dikkat çekildi.

TSO Fuar alanında düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri’nde açılan stantta ziyaretçilere tarımda ve evde suyun etkin ve verimli kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapılarak, suyun hayati önemine dikkat çekildi.

Stant alanında, “Suda Sıfır Kayıp” sloganıyla yürütülen Su Verimliliği Seferberliği hakkında bilgilendirme yaparak, her damlanın değerli olduğu vurgulandı. Suyu korumanın, geleceği korumak olduğu mesajı verildi.

Muhabir: Haber Merkezi