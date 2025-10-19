Çorum Valisi Ali Çalgan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ile İl Genel Meclisi Üyesi Fehmi Vargeloğlu’nu makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Sungurlu’da yürütülen çalışmalar ve ilçeye yönelik yatırımlar üzerine istişarelerde bulunuldu. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede İlçe Başkanı Aluç ve Meclis Üyesi Vargeloğlu, Sungurlu’nun gelişimi adına yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Vali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ