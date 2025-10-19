CHP Çorum İl Başkanlığı’nın olağan genel kurulu As Kültür Düğün Salonu’nda saat 11. 00’de başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongreye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, önceki dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, önceki dönem il başkanları, İl, Merkez İlçe, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrede Divan Başkanlığı’na CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu seçilirken, üyeliklerine ise Feridun Ayvazoğlu ve Serap Meriç seçildi. Başkanlığı’nın faaliyet raporu, yönetim ve denetim kurulu raporları, gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin görüşülmesi ile devam eden kongrede daha sonra dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

BİRLİK VURGUSU

Kongrenin açılış konuşmasını İl Başkanı Dinçer Solmaz yaptı. Dinçer Solmaz, partinin iktidar hedefine olan inancını vurguladı.

Konuşmasında Cumhuriyet’e ve partinin mücadelesine sahip çıkılması gerektiğini belirten Dinçer Solmaz, “Ben bir adım geri atarsam Cumhuriyet elden gider. Kim gelirse gelsin bu mücadeleden, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar mücadelesinden geri adım atmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Partililere seslenen Dinçer Solmaz, amaçlarının bir kişiyi ya da grubu öne çıkarmak değil, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak olduğunu belirterek: “Bugün sandığa yansıyan bu kararlılık, bu inanç Türkiye’nin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Cumhuriyet’in emanetçileri olan sizlerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümekten onur ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Çorum’daki partililere seslenen CHP Parti Meclisi Üyesi Güneysu ise ülkede yaşanan sorunlara da değinerek yapılacak olan ilk seçimde iktidara geleceklerini dile getirdi.

Kongrede dilek ve temenniler bölümü sonrasında seçimlere geçildi. Yapılan seçimde Dinçer Solmaz güven tazelerken yeni yönetimi Arzum Meryem Akdoğan, Güngör Atak, Kamil Çil, Cemal Demir, Hande Duran, Kemal Dümenci, Uğur Eke, Umut Eke, Önder Göcen, Şemsi Gökay, Arap Gürlek, Kenan Kalender, Nafiye Kalender Eryücel, Duran Keçeci, İsmail Koparan, Cemal Kurt, Gülay Özbal, Garip Özgür, Emrah Öztürk, Emine Özten, Feza Piroğlu Ünaldı, Utku Singil, Kenan Sir, Fikret Can Söner, Şenol Sünnetçi, Filiz Uygar Arslan, Vahap Uz, Halil Ünal, Hamdullah Uğur Yağmur ve Çağdaş Yalçın”dan oluştu.

Disiplin Kurulu üyeliklerine Erol Akyıldız, Hulusi Aydaş, Mahmut Ayvaz, Hikmet Çakmak, Sadık Eker, Serpil Erol, Ebru Öksüz, Ali Özgür ve Nail Sapancı’nın seçildiği genel kurulda Kurultay Delegeliği görevine ise Dinçer Solmaz, Resul Yiğitoğlu, Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, Utku Ulaş Taşar, Arzum Meryem Akdoğan, Kasım Şahin ile Güngör Atak seçildi.

Muhabir: Haber Merkezi